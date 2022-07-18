Ученые ответили на вопрос: почему наши клетки не могут быть бессмертными

Может ли человек иметь право на бессмертную жизнь? Ответить на этот непростой вопрос помогут ученые. Исследования в 2021 году показали весьма интересные результаты.

Когда Индиана Джонс сражался с нацистскими ордами в фильме 1989 года "Индиана Джонс и последний крестовый поход", он пытался найти Святой Грааль. Нацистские командиры верили, что это дарует им вечную жизнь и даст им власть над вечным рейхом.

Точно так же Волдеморт в книгах о "Гарри Поттере" хотел получить Философский камень, вымышленный предмет или соединение, которое могло бы превращать вещества из "несовершенного временного существования в духовное совершенство" и создавать "эликсир жизни", как говорится в Британской библиотеке.

Но как быть с нашими телами? Возможно ли вообще жить вечно?

Исследования стволовых клеток, трансплантация органов, кибернетика и разговоры о нанотехнологиях, профилактика заболеваний и разработка лекарств, индустрия здоровья, изобилующая антиоксидантными продуктами, даже поверхностные процедуры, ориентированные на внешний вид, такие как подтяжка лица: речь идет не только об улучшении "качества жизни" для живых или подражании молодым, как как можно дольше. Речь идет о том, чтобы бросить вызов смерти.

Являются ли наши медицинские усилия просто побочным продуктом непродуктивного страха?

Исследование, проведенное в июне 2021 года, может помочь пролить свет на этот вопрос. Эта теория, получившая название "гипотеза об инвариантной скорости старения", утверждает, что независимо от того, сколько мы настраиваем, закручиваем и затягиваем клапаны организма, у нас есть твердая, заложенная в генетике дата отсечения. Каждый вид на Земле имеет заранее определенную продолжительность жизни, во многом аналогичную тому, как у каждого вида разная частота беременности до рождения.

В результате - человеческая смерть неизбежна. Независимо от того, сколько витаминов мы принимаем, насколько здорова наша окружающая среда или как много мы занимаемся спортом, мы рано или поздно состаримся и умрем.

Часть проблемы с подсчетом смертности связана с учетом таких факторов, как автомобильные аварии, насильственные смерти, детская смертность, недоедание и тому подобное. Продолжительность жизни человека на самом деле не увеличилась в современную эпоху. Люди, как правило, живут дольше просто потому, что у них меньше шансов умереть в более раннем возрасте.