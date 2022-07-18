Эдуард Басурин: силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что союзные силы перекрыли дорогу Авдеевна-Константиновка.

В эфире «Первого канала» Эдуард Басурин заявил, что перекрытием дороги на Авдеевку и Константиновку, силы ДНР фактически взяли населенные пункты в полукольцо. Дорога перекрыта сразу в двух местах.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщали об уничтожении американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам представителей республик, при необходимости фрагменты вооружения будут переданы СК России для «доказательств военных преступлений Киева»

На данный момент российская армия и силы ДНР пытаются взять в полное кольцо Авдеевку, однако украинские военные отходят небольшими группами, что усложняет задачу — направление наступление растягивается на несколько километров.

В Минобороны России ранее сообщали, что среди военных ВСУ наблюдается массовое дезертирство. Так, с территории Донецкой народной республики стрелковая рота 58-го батальона ВСУ дезертировала в полном составе из-за недостатка боеприпасов и продовольствия.