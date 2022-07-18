WSJ: Европа хочет вывезти как можно больше нефти из России до эмбарго

Авторитетное издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что страны Европы стараются вывезти как можно больше нефти с российской территории до грядущего полного эмбарго.

По сообщению WSJ, европейские владельцы танкеров стремятся отгрузить как можно больше российской нефти, чтобы успеть пополнить запасы до введения полного эмбарго в декабре 2022 года. На фоне резкого роста поставок топлива из России в страны Азии, европейские перевозчики опасаются не получить необходимое количество нефти для своих нужд.

Ситуацию усугубляет и то, что ускорить поставки нефти практически невозможно. Страховое покрытие перевозок нефти из России делает любые рейсы незаконными в соответствии с международным морским правом.

Ранее президент России Владимир Путин поручил энергокомпаниям быть готовым к полному нефтяному эмбарго. Он отметил, что владельцы танкеров в Греции, которые контролируют более трети мирового флота, только за май и июнь перевезли около половины всех «обычных объемов российской нефти».

Данные, озвученные Путиным, подтверждает компания Lloyd's List Intelligence — за май и июнь греческие суда совершили более 150 заходов в российские порты Черного и Балтийского морей. Для сравнения —за весь 2021 год таких заходов было всего 89.