Минобороны РФ заявило об уничтожении 4,1 тысяч украинских танков с 24 февраля
Министерство обороны России рассказало об уничтожении 4099 танков и других единиц бронированной техники за время спецоперации.
Министерство обороны России 18 июля выпустило сводку, в которой заявило об уничтожении 4099 танков и бронированных машин ВСУ за время боевых действий на Украине.
По данным Минобороны, в рамках специальной военной операции российские вооруженные силы уничтожили 257 самолетов, 356 зенитных ракетных комплексов, 1564 беспилотных летательных аппарата и 142 вертолета.
В сводке говорится, что было уничтожено 759 РСЗО, 3157 единиц полевой артиллерии и 4,4 тысяч единиц автомобильной техники.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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