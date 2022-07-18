Басурин считает возможным закончить операцию на Донбассе до конца года

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал возможные сроки окончания военной операции России на Донбассе.

Пресс-секретарь донецкого силового ведомства Эдуард Басурин 18 июля высказался по поводу сроков взятия Донбасса под контроль российских вооруженных сил.

Он считает, что в данный момент происходит освобождение Донбасса, и оно может закончиться к концу 2022 года.

Басурин добавил, что сейчас наблюдается заметное продвижение в этом отношении. Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля.

Одной из целей операции Владимир Путин называл защиту жителей Донбасса.