Bloomberg: началась «роковая петля» доллара

Аналитическое издание Bloomberg сообщает, что многолетний максимум укрепления доллара по отношению к другим валютам — это начало «роковой петли» американской валюты.

За всю историю наблюдения индекс доллара США достиг самого высокого уровня по отношению к таким валютам, как евро и иена. Эксперты Bloomberg полагают, что это может стать началом «роковой петли» американской валюты.

Пока большая часть трансграничной торговли по-прежнему деноминирована в долларах, а укрепление американской валюты приводит к серьезнейшим ударам по глобальной экономики. На этом фоне происходит большая инфляция, чем ожидали эксперты, а доллар входит в так называемую «роковую петлю».

Доллар толкает наверх давление на Европу, но у Федеральной резервной системы (ФРС) сегодня гораздо меньше возможностей для маневров, чтобы изменить курс, чем год-два назад. Это связано как с напечатанными триллионами в ковидный период, так и с максимальной инфляцией на продовольственные и непродовольственные товары во всем мире.

Пока доллар занимает особое положение на глобальном рынке, но инвесторы обеспокоены его ростом — укрепление долларов активов говорит о том, что их все сложнее и сложнее продать, да и дивиденды, привязанные к процентам, сокращаются.

Мировые державы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее отвязаться от доллара и производить расчеты своими национальными валютами для балансирования на глобальном рынке. При этом в Министерстве финансов США считают, что укрепление доллара — это сильный экономический рост.

Если хотя бы 3-4 мировым государствам удасться отвязаться от доллара и производить расчеты в российских рублях, китайских иенах и евро, то цена доллара резко пойдет вниз, а сама американская валюта войдет в «роковую петлю» из которой просто нет выхода.