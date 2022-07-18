Сенатор РФ Константин Косачев утверждает, что анализы крови пленных украинских солдат доказывают, что над ними ставили опыты в биолабораториях США на Украине.

18 июля вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что анализы крови пленённых украинцев дали положительный результат на некоторые заболевания, которые обычно не встречаются на территории Украины.

Косачёв утверждает, что такие результаты медицинского исследования крови украинских солдат могут свидетельствовать о том, что в американских биолабораториях на территории Украины проводились исследования и разработки смертельно опасных заболеваний.