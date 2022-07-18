Ловушка с лишением прав, в которую водители загоняют себя сами

Любое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), буть-то просто царапина — не ерунда. Даже если может показаться, что можно компенсировать ущерб на месте, водителям рекомендуют не торопиться с таким решением.

Незначительное ДТП — ситуация не из приятных. Часто у водителей возникает желание «договориться на месте», чтобы избежать лишней головной боли. Однако нет никакой гарантии того, что через пару часов второй участник ДТП не передумает и не заявит об аварии.

При таком сценарии водителю грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет по статье 12.27 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). С точки зрения закона, водитель решивший проблему на месте превращается в оставившего место ДТП.

Даже при незначительных ДТП и возможности решить проблему на месте, рекомендуется подстраховаться расписками, что водители не имеют к друг другу претензий. В расписках обязательно должна быть сумма компенсации пострадавшей стороне, а также время, место и обстоятельство, при котором совершено ДТП.

Кроме того, необходимо тщательно сфотографировать место ДТП с нескольких ракурсов, чтобы были отображены сами автомобили, их повреждения, тормозной путь, разметка, дорожные знаки и окружающая обстановка.