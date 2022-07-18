The Economist: внутренняя нестабильность США подталкивает к прекращению оказания помощи Украине

Авторитетное издание The Economist сообщает, что Вашингтон рассматривает вопрос прекращения оказания помощи Украине из-за нарастающей нестабильности внутри США.

Авторы материала отмечают, что после утверждения в мае дополнительного бюджета в размере 40 млрд долларов в качестве помощи Украине, политики-демократы начали открыто выражать недовольство огромными тратами, которые не идут на реализацию внутренних проблем США.

Сегодня существует три причины, по которым США могут резко перестать оказывать помощь украинской стороне.

Первая — победа молодых представителей Республиканской партии на промежуточных выборах. Если они одержат победу, то в Палате представителей будут рассматриваться законопроекты, ограничивающие траты бюджета. Республиканцы выступают за баланс сил, который не предполагает выделения помощи Украине.

Второй причиной отказа в поддержке Украины может стать сложность коммуникации с гражданами США. Администрация президента Джо Байдена не может объяснить рядовому американцу, который столкнулся с финансовыми трудностями, почему бюджет страны уходит в Украину.

Третья причина в существующей внутренней нестабильности. 78% демократов не согласны на более дорогое топливо, чем сейчас, а 72% — не будут терпеть большую инфляцию ради помощи Украине. Среди демократов процент больше, но также сдержанный — 44% и 39% соответственно.