В лондонском метро людям пришлось выдерживать высокие температуры

Жаркая погода, установившаяся в Европе, добралась до Великобритании. Климатические условия в стране вызывают серьезные опасения.

Температура в Лондоне и на юге Англии на этой неделе может превысить 40 градусов. На центральной и северной  линиях метро Лондона изменен режим движения поездов. 

Springboard сообщает, что все больше жителей британской столицы избегают поездок на работу. Количество посетителей в торговых районах города, расположенных рядом с офисами, сократилось на 18%. 

Некоторые компании разрешили сотрудникам оставаться дома, чтобы избежать поездок на работу в душном транспорте и духоты на рабочих местах.

Представитель Network Rail Кевин Гроувс заявил, что примерно треть британских железнодорожных линий не будет работать. 

Остальным предстоит столкнуться с ограничениями из-за жары. В результате поездка из Лондона в Йорк займет четыре с половиной часа, что вдвое больше обычного времени.

Основная линия восточного побережья из Лондона в Эдинбург будет закрыта во вторник с полудня до 8 часов вечера, поскольку линия не может выдерживать температуру выше 38 градусов из-за деревянного фундамента и конструкции подвесного оборудования.

Метеорологическое бюро сообщает, что температурные рекорды в ближайшие дни будут обновляться. Ночи будут очень теплыми. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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