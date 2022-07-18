В лондонском метро людям пришлось выдерживать высокие температуры
Жаркая погода, установившаяся в Европе, добралась до Великобритании. Климатические условия в стране вызывают серьезные опасения.
Температура в Лондоне и на юге Англии на этой неделе может превысить 40 градусов. На центральной и северной линиях метро Лондона изменен режим движения поездов.
Springboard сообщает, что все больше жителей британской столицы избегают поездок на работу. Количество посетителей в торговых районах города, расположенных рядом с офисами, сократилось на 18%.
Некоторые компании разрешили сотрудникам оставаться дома, чтобы избежать поездок на работу в душном транспорте и духоты на рабочих местах.
Представитель Network Rail Кевин Гроувс заявил, что примерно треть британских железнодорожных линий не будет работать.
Остальным предстоит столкнуться с ограничениями из-за жары. В результате поездка из Лондона в Йорк займет четыре с половиной часа, что вдвое больше обычного времени.
Основная линия восточного побережья из Лондона в Эдинбург будет закрыта во вторник с полудня до 8 часов вечера, поскольку линия не может выдерживать температуру выше 38 градусов из-за деревянного фундамента и конструкции подвесного оборудования.
Метеорологическое бюро сообщает, что температурные рекорды в ближайшие дни будут обновляться. Ночи будут очень теплыми.
Опубликовано: Светлана Репина
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