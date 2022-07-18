Белорусские локомотивы арестованы СБУ в Украине

Сбу, 18 июля, сообщила что арестовала белорусские локомотивы общей суммой на 2,3 миллиона долларов.

Как сообщают представители СБУ, было арестовано три локомотива принадлежащие Белорусской железной дороги. По утверждению официальных лиц, данные поезда использовались для транспортировки военных соединений РФ.

В сообщении также говорится, что данные локомотивы использовались для переброски техники и средств тылового обеспечения к северной границе Украины. Сами локомотивы были обнаружены в Киевской области.

На данный момент идет передача данного имущества в ведомство Украинского Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Так же представители СБУ добавили, что по данному делу начато уголовное производство и в скором времени начнутся мероприятия по выявлению лиц, причастных к данному делу.

Стоит вспомнить, что данный инцидент - не первый в череде арестов белорусского имущества на территории Украины.

Ранее появлялась информация об аресте активов, принадлежащих двум белорусским предприятиям связанные в первую очередь с переработкой нефти и нефтепродуктов.

Также проводились ряд арестов и конфискаций яхт, теплоходов, машин и другого имущества. принадлежащие различным белорусским компаниям.