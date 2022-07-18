Огородники рассказали, что делать, если на листьях помидоров появились пятна

Пятна на листьях помидор в теплице и открытом грунте – сигнал того, что растению нужна ваша помощь. Чтобы узнать, как спасти томаты, необходимо выяснить, о какой проблеме "сигнализирует" растение.

Светлые (белые или желтые) пятна на листьях помидоров:

Задаетесь вопросом, что делать, если на листьях помидоров появились белые или желтые пятна? Во-первых, не паниковать, а во-вторых, прочитать нижеследующий текст и приступить к устранению проблемы.

Септориоз, или белая пятнистость.

Симптомы:

Болезнь начинает распространяться с нижних листьев, затем переходит выше и поражает стебли, цветки и плоды растения. На листовой пластине появляются ровные круглые пятна грязно-белого или серого цвета, окаймленные бурой полосой. Со временем пятна "расползаются", листья скручиваются, темнеют и засыхают.

Меры борьбы:

Пораженные растения уничтожают, теплицу дезинфицируют, почву перекапывают. Для профилактики белой пятнистости томаты опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью, 0,3%-ной суспензией хлорокиси меди или раствором препарата Бактофит.

Мозаика томатов.

Симптомы:

Заболевание очень быстро распространяется на находящиеся поблизости кусты томатов. На листьях помидоров появляются хаотично расположенные желтые или светло-зеленые пятна. У молодых листьев мозаичный рисунок виден более четко, чем у старых.

Меры борьбы:

Еще до посева семена обеззараживают, чтобы предупредить заражение вирусом мозаики. На начальных стадиях заболевания взрослое растение обрабатывают 0,05%-ным раствором Фармайода или 10%-ным раствором молочной сыворотки.

Хлоротическая курчавость, или табачно-некрозная мозаика.

Симптомы:

Распространитель вируса – белокрылка. Верхушка помидорного куста начинает курчавиться, на поверхности листьев обнаруживаются светлые пятна с желтоватым оттенком, которые постепенно распространяются и сливаются воедино.

Меры борьбы:

Больные растения уничтожают вместе с корнями, теплицу обеззараживают. Оставшиеся кусты обрабатывают 1%-ным раствором бордоской жидкости. Для профилактики проводят обработку против вредителей: куст опрыскивают препаратами Биотлин, Фитоверм и т.д.

Кладоспориоз, или бурая (оливковая) пятнистость.

Симптомы. Сначала поражения получает нижняя часть куста, а затем появляются желтоватые пятна на верхних листьях помидоров. Впоследствии пятна темнеют и распространяются по всему кусту. С обратной стороны листьев пространство под пятнами покрывается светло-серым налетом (позже становится коричневым). Листья скручиваются и засыхают.

Меры борьбы:

Опрыскивание кустов 0,05%-ным раствором Фитоспорина-М, а также препаратами Абига-Пик или ХОМ. Чтобы уничтожить грибок, вызывающий заболевание, профилактически обрабатывайте томаты биофунгицидами (Бактерра или Споробактерин), а также регулярно проветривайте теплицу.

В качестве профилактики можно использовать опрыскивание настоем чеснока (на 10 л воды – 40 г измельченного чеснока) и настоем чистотела (на 10 л горячей воды – 25 г марганцовки и 500 г травы). Начиная со стадии формирования завязей, профилактические обработки проводят ежемесячно.