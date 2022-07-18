Спать надо в меру: долгий сон - это риск развития рака, недосып грозит Альцгеймером

Новые исследования японских ученых говорят о вредном влиянии долгого сна на здоровье. В этом случае возрастает риск появления раковых опухолей. Недостаток же ночного отдыха может привести к Альцгеймеру.

Если спать больше 10 часов в сутки, у женщин возрастет вероятность развития рака на 19%. Повышается также риск смертельного исхода по причине онкологии как у женщин, так и у мужчин.

Гюнер Сенмез, специалист по радиологии Университета Ускюдар:

«Полезно спать не менее 6,5 и не более 9 часов в сутки. Но нужно знать меру, так что оптимальное время сна – 7-7,5 часов в сутки»

Нехватка сна ухудшает состояние иммунной системы. А это значит - человек легко поддается вирусам, чаще страдает от гипертонии, ожирения, диабета, онкозаболеваний.

При недосыпах риск образования бляшек в сосудах сердца возрастает в несколько раз. Особенно опасен плохой сон в течение долгого времени.

Люди, которые спять 5 часов в день в 4-5 раз чаще страдают от сердечного приступа, если сравнивать с теми, кто отдыхает по 7-8 часов.

Крепкий сон влияет на хорошую память. Недосып провоцирует появление симптомов Альцгеймера.

Ученые Бостонского университета выяснили: люди среднего возраста, спящие 6 и менее часов в сутки, чаще страдают деменцией (риск возрастает на 30%).

Во время сна спинномозговая жидкость в головном мозге свободно циркулирует, происходит "перезагрузка", так мозг ограждает себя от накопления вредных блоков.

Чтобы сон был качественным, надо соблюдать простые правила:

заниматься спортом не позже, чем за 3-4 часа до сна;

отдыхать надо ложиться в одинаковое время;

создавать хорошие условия для сна - свежий воздух и темнота;

отказаться от курения и алкоголя;

кофе можно пить не позднее, чем за 6-8 часов до ночного отдыха.