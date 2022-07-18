ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС после отъезда Кириенко
Армия Украины нанесла удар по Каховской гидроэлектростанции после отъезда замглавы администрации Путина Сергея Кириенко.
18 июля замглавы администрации президента России Сергей Кириенко приехал в Новую Каховку Херсонской области, где совместно с представителем ВГА региона Владимиром Кириенко дали пресс-конференцию о работе станции. Отмечается, что Кириенко взял шефство над всей областью ранее.
Далее вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, однако источники в окружении Кириенко утверждают, что к тому моменту он уже покинул обстрелянный объект.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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