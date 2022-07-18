Минобороны РФ: украинские солдаты поджигают поля с зерновыми культурами

Генарал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ поджигают поля в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

18 июля официальный представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев в пресс-релизе сообщил о том, что солдаты ВСУ совместно с нацбатами умеренно поджигают поля при помощи вертолётов и артиллерии.

Мизинцев отметил, что украинские военные оборудовали арсенал вооружения и боеприпасов на территории зернохранилищ поселка Калиновка Бахмутского района Донецкой Народной Республики.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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