Минобороны РФ: украинские солдаты поджигают поля с зерновыми культурами
Генарал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ поджигают поля в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
18 июля официальный представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев в пресс-релизе сообщил о том, что солдаты ВСУ совместно с нацбатами умеренно поджигают поля при помощи вертолётов и артиллерии.
Мизинцев отметил, что украинские военные оборудовали арсенал вооружения и боеприпасов на территории зернохранилищ поселка Калиновка Бахмутского района Донецкой Народной Республики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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