Зеленский допустил увольнение 28 должностных лиц из СБУ

Владимир Зеленский сообщает, что Служба безопасности Украины прорабатывает вопрос по увольнению 28-ми сотрудников.

В ходе очередного вечернего видеообращения к нации Владимир Зеленский сообщил, что Службе безопасности Украины происходит кадровая ревизия, ввиду чего в ведомстве поднялся вопрос об увольнении двадцати восьми сотрудников. По словам Зеленского, предлагаемые для увольнения персоны занимают как низкие, так и высокие посты в СБУ.

Днём ранее Владимир Зеленский подписал президентский указ об увольнении главы Службы безопасности Украины Кирилла Баканова. Баканов был уволен по должностной статье №47. Это означает, что спецслужбист систематически не выполнял обязанности, ввиду чего допустил гибель людей.