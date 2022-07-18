Зеленский допустил увольнение 28 должностных лиц из СБУ
Владимир Зеленский сообщает, что Служба безопасности Украины прорабатывает вопрос по увольнению 28-ми сотрудников.
В ходе очередного вечернего видеообращения к нации Владимир Зеленский сообщил, что Службе безопасности Украины происходит кадровая ревизия, ввиду чего в ведомстве поднялся вопрос об увольнении двадцати восьми сотрудников. По словам Зеленского, предлагаемые для увольнения персоны занимают как низкие, так и высокие посты в СБУ.
Днём ранее Владимир Зеленский подписал президентский указ об увольнении главы Службы безопасности Украины Кирилла Баканова. Баканов был уволен по должностной статье №47. Это означает, что спецслужбист систематически не выполнял обязанности, ввиду чего допустил гибель людей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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