Поставки российской нефти в Индию и Китай снизились на 30%, причины неоднозначные
По информации Bloomberg, поставки российской нефти в Индию и Китай в начале конфликта на Украине достигли пиковых значений, а в последнее время снизились на 30%.
Аналитики считают, что это указывает на неспособность Азии полностью взять на себя всю российскую нефть после вступления в полную силу европейских санкций.
Первоначально Индия нарастила импорт российской нефти до 1 млн баррелей в день. Китай удвоил импорт энергоносителя из России.
До сих пор высокие цены на нефть поддерживали доходы России и помогали смягчить влияние сокращения рынка.
Согласно данным Bloomberg, Россия получает около 160 млн долларов в неделю в виде экспортных пошлин на сырую нефть. Это примерно на 25% больше, чем до начала военных действий на Украине.
Поставки в Азию составляют более половины от общего объема поставок сырой нефти из России. Аналитики поясняют, что для реального падения нефтяных доходов Москвы необходимо падение мирового спроса, а это пока маловероятно.
На прошлой неделе цены на нефть марки Brent снизились, такая тенденция наблюдается на протяжении пяти недель.
Стремительный рост инфляции и процентных ставок по всему миру ухудшил перспективы глобального роста и усилил опасения по поводу рецессии. Это произошло на фоне потрясений на энергетическом рынке.
Опубликовано: Светлана Репина
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