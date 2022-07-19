Кулеба: Зеленский установил внутренний дедлайн по вступлению Украины в ЕС

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба утверждает, что Владимир Зеленский определил сроки, в которые Украина станет членом Евросоюза.

19 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о существовании дедлайна, в рамках которого украинское государство должно стать полноправным членом Европейского союза. По словам Кулебы, данный дедлайн установлен не правительством Украины или Верховной радой, а лично Владимиром Зеленским.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что не станет разглашать границы дедлайна, поскольку политики Евросоюза могут испугаться подобных сроков и делать всё, чтобы Украина не вступила в ЕС в соответствии с желанием Киева.