Bloomberg: Европа не восстановит запасы газа к зиме из-за аномальной жары летом
Издание Bloomberg утверждает, что летняя жара в Европе станет причиной энергетического хаоса в регионе.
Американская газета Bloomberg взяло интервью у представителей аналитического агентства Rystad Energy, которое утверждает, что страны Европы не смогут восполнить необходимые запасы к зиме, поскольку уже на следующей неделе температура воздуха во Франции и Великобритании поднимется до аномальных значений.
По мнению представителей Rystad Energy, рост температуры в Европе спровоцирует спрос на работу систему охлаждения, которая работает от электричества, вырабатываемого с участием газа. Лишние траты данного энергоресурса станут причиной, по которой европейские страны ожидает энергетический хаос ещё до наступления зимы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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