Bloomberg: Европа не восстановит запасы газа к зиме из-за аномальной жары летом

Издание Bloomberg утверждает, что летняя жара в Европе станет причиной энергетического хаоса в регионе.

Американская газета Bloomberg взяло интервью у представителей аналитического агентства Rystad Energy, которое утверждает, что страны Европы не смогут восполнить необходимые запасы к зиме, поскольку уже на следующей неделе температура воздуха во Франции и Великобритании поднимется до аномальных значений.

По мнению представителей Rystad Energy, рост температуры в Европе спровоцирует спрос на работу систему охлаждения, которая работает от электричества, вырабатываемого с участием газа. Лишние траты данного энергоресурса станут причиной, по которой европейские страны ожидает энергетический хаос ещё до наступления зимы.