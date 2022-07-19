Хакер RaHDIt рассказал о способности бытовой техники следить за своим хозяином
Представитель хакерской группировки RaHDIt утверждает, что при помощи бытовой техники можно осуществлять слежку за своими владельцами.
Российское информационное агентство "РИА Новости" вновь взяло интервью у члена хакерской группировки RaHDIt, который сообщил, что злоумышленники могут осуществлять слежку за гражданами с помощью практически любой бытовой техники, находящейся в доме человеке. По словам хакера, в настоящий момент любой технологический предмет домашний утвари является небольшим компьютером.
Хакер утверждает, что в современных телевизорах нередко есть камеры и микрофоны, а наличие одного микрофона присуще даже холодильникам и пылесосам. Представитель RaHDIt уверяет, что при помощи нехитрых манипуляций данную технику можно легко превратить в средство слежки за её владельцем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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