Эрик Бонзе заявил, что Евросоюз движется к глобальному "мегакризису" который являются следствием сочетания газового и экономического кризиса.

Как отмечает Бонзе, Евросоюз находиться на пути к новому глобальному кризису который вызван провальной политикой глав Европейских стран во внутренних делах и в проведении антироссийских санкций.

На данный момент политические лидеры ЕС находятся в замешательстве и не знают, как вести и выстраивать политику в преддверии глобального кризиса, - отмечает журналист немецкого издания.

Продолжая тему нарастающего кризиса, Бонзе отметил, что обстановка в ЕС была напряженной задолго до обострения украинского конфликта. Уже тогда выросла инфляция, намечался кризис в энергетическом секторе, а страны-участницы Европейского союза не смогли выработать единый план действий.

На этом фоне, по мнению Эрика Бонзе, меры, предпринимаемые Еврокомиссией, выглядят весьма странными и беспомощными. Глава которой Урсула фон дер Ляйен и ее кабинет не смог придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах и общественных зданиях до 19 градусов, - заметил Бонзе.

Каковы будут последствия данного кризиса, можно увидеть уже сейчас на примере Италии. Там 14 июля премьер-министр Марио Драги подал в отставку. До этого, об отставки заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Сообщалось, что вместе с ней в отставку уйдет все эстонское правительство.

Вместе с тем Брюссель не хочет признавать, что приближается новой кризис. Об этом свидетельствует новый пакет санкций, направленный против России, - отметил Бонзе.