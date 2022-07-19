Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ВСУ с американским оружием В Одессе
Российские войска уничтожили склад с вооружением ВСУ, которое было поставлено из США.
Российское оборонное ведомство сообщает о ходе специальной военной операции на территории Украины.
По сообщениям Министерства обороны Российской Федерации, был уничтожен склад ВСУ с вооружением, поставленным из США.
"ВС РФ высокоточным оружием уничтожили хранилища с боеприпасами для поставленного США и ЕС вооружения под Одессой", - говорится в сообщении.
Также сообщается об уничтожении националистов "Правого сектора".
Опубликовано: Николай Скира
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