Российские войска уничтожили склад с вооружением ВСУ, которое было поставлено из США.

Российское оборонное ведомство сообщает о ходе специальной военной операции на территории Украины.

По сообщениям Министерства обороны Российской Федерации, был уничтожен склад ВСУ с вооружением, поставленным из США.

"ВС РФ высокоточным оружием уничтожили хранилища с боеприпасами для поставленного США и ЕС вооружения под Одессой", - говорится в сообщении.

Также сообщается об уничтожении националистов "Правого сектора".