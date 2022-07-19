Минобороны РФ: удар ВКС России уничтожил 200 солдат «Правого сектора» в Камышевахе
Российские военно-космические силы ликвидировали более двухсот боевиков запрещённого в РФ "Правого сектора".
19 июля состоялся утренний регулярный брифинг Министерства обороны России, в ходе которого сотрудник ведомства Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ нанесли удар по пунктам дислокации украинских военных в районе населённого пункта Камышеваха Запорожской области. В результате удара были уничтожены свыше 200 военнослужащих нацбатальона "Правый сектор".
К текущему моменту вооружённые силы России контролируют порядка семидесяти процентов Запорожской области, однако само Запорожье и некоторые другие территории региона до сих пор находятся под контролем солдат армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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