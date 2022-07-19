Минобороны РФ: удар ВКС России уничтожил 200 солдат «Правого сектора» в Камышевахе

Российские военно-космические силы ликвидировали более двухсот боевиков запрещённого в РФ "Правого сектора".

19 июля состоялся утренний регулярный брифинг Министерства обороны России, в ходе которого сотрудник ведомства Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ нанесли удар по пунктам дислокации украинских военных в районе населённого пункта Камышеваха Запорожской области. В результате удара были уничтожены свыше 200 военнослужащих нацбатальона "Правый сектор".

К текущему моменту вооружённые силы России контролируют порядка семидесяти процентов Запорожской области, однако само Запорожье и некоторые другие территории региона до сих пор находятся под контролем солдат армии Украины.