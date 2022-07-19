Минобороны РФ обвинило Украину в принудительной мобилизации гражданских
Министерство обороны России обвинило Киев в принудительной мобилизации жителей Артемовска и Соледара для восполнения потерь на фронте.
Министерство обороны России 19 июля сообщило, что Вооруженные силы Украины принудительно забирают в армию жителей городов на востоке Украины.
Ведомство пишет, что принудительно мобилизуют граждан из Соледара, Артемовска, Часова Яра, Дзержинска и нескольких других населенных пунктах.
В качестве причины Минобороны называет значительные потери украинских 66-й и 72-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады на фронте и необходимость их восполнить.
В заявлении говорится, что для военных нужд у населения якобы изымают автомобили.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по мирным районам Херсона
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Украинские солдаты обстреляли село Ломаковка в Брянской области
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции