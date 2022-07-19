Минобороны РФ обвинило Украину в принудительной мобилизации гражданских

Министерство обороны России обвинило Киев в принудительной мобилизации жителей Артемовска и Соледара для восполнения потерь на фронте.

Министерство обороны России 19 июля сообщило, что Вооруженные силы Украины принудительно забирают в армию жителей городов на востоке Украины.

Ведомство пишет, что принудительно мобилизуют граждан из Соледара, Артемовска, Часова Яра, Дзержинска и нескольких других населенных пунктах.

В качестве причины Минобороны называет значительные потери украинских 66-й и 72-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады на фронте и необходимость их восполнить.

В заявлении говорится, что для военных нужд у населения якобы изымают автомобили.