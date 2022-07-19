Стремоусов: ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону из РСЗО HIMARS
Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об ракетном обстреле Антоновского моста в Херсоне.
Во вторник, 19 июля 2022 года, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём-пресс релизе сообщил о ракетном обстреле украинской стороной города Херсона.
Стремоусов отмечает, что ВСУ выпустили по Херсону 6 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, 5 из которых удалось успешно перехватить. Одна из шести ракет упала около Антоновского моста, однако объект транспортной инфраструктуры Херсонщины продолжает полноценно функционировать.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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