Стремоусов: ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону из РСЗО HIMARS

Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об ракетном обстреле Антоновского моста в Херсоне.

Во вторник, 19 июля 2022 года, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём-пресс релизе сообщил о ракетном обстреле украинской стороной города Херсона.

Стремоусов отмечает, что ВСУ выпустили по Херсону 6 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, 5 из которых удалось успешно перехватить. Одна из шести ракет упала около Антоновского моста, однако объект транспортной инфраструктуры Херсонщины продолжает полноценно функционировать.