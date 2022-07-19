Reuters: ЕС планирует вывести из под санкций российские банки
Евросоюз принял решение о точечном снятии санкций с ресурсов банков для транзакций, связанных с продовольствием и удобрениями.
Во вторник, 18 июля 2022 года, международное агентство новостей Reuters сообщает, что Европейский союз планирует разморозить часть ресурсов некоторых попавших под санкции банков Российской Федерации.
Журналисты сообщают, ссылаясь на уполномечнное лицо, пожелавшее сохранить анонимность, что данное решени было принято для облегчения проведения торговли с Россией продовольствием и удобрениями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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