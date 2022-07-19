Слуцкий рассказал о российских условиях возобновления переговоров с Украиной

Лидер партии ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий рассказал, что переговорный процесс возобновиться при более жестких условиях России.

Леонид Слуцкий считает, что в первую очередь российская сторона должна более жестко поставить вопрос о демилитаризации и денацификации Украины. То есть, речь идет не только о разоружении ВСУ и отсутствии стремления вступить в военно-политические блоки, но и «определенных условиях выполнения» этих требований.

Кроме того, член делегации российско-украинских переговоров заявил, что в настоящее время Украина и киевский режим не проявляет никакого желания и не показывает готовности к возобновлению переговоров с российской стороной, а Россия не готова делать первые шаги в эту сторону.

Переговоры между Россией и Украиной фактически остановились в мае 2022 года. Последний раз стороны встречались в Турции в конце марта, после чего Москва провела несколько переговоров с Киевом в видеоформате, а после заявила о саботировании перевозного процесса с украинской стороны.

Украина заявляет, что не против переговоров, однако только на уровне президентов двух стран. В свою очередь в России считают, что переговоры между президентами возможны только тогда, когда документ мирного урегулирования будет полностью сформирован.