Слуцкий рассказал о российских условиях возобновления переговоров с Украиной
Лидер партии ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий рассказал, что переговорный процесс возобновиться при более жестких условиях России.
Леонид Слуцкий считает, что в первую очередь российская сторона должна более жестко поставить вопрос о демилитаризации и денацификации Украины. То есть, речь идет не только о разоружении ВСУ и отсутствии стремления вступить в военно-политические блоки, но и «определенных условиях выполнения» этих требований.
Кроме того, член делегации российско-украинских переговоров заявил, что в настоящее время Украина и киевский режим не проявляет никакого желания и не показывает готовности к возобновлению переговоров с российской стороной, а Россия не готова делать первые шаги в эту сторону.
Переговоры между Россией и Украиной фактически остановились в мае 2022 года. Последний раз стороны встречались в Турции в конце марта, после чего Москва провела несколько переговоров с Киевом в видеоформате, а после заявила о саботировании перевозного процесса с украинской стороны.
Украина заявляет, что не против переговоров, однако только на уровне президентов двух стран. В свою очередь в России считают, что переговоры между президентами возможны только тогда, когда документ мирного урегулирования будет полностью сформирован.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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