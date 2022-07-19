Песков прокомментировал заявление Украины об уничтожении Черноморского флота РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Министерства обороны Украины о намерении уничтожить Черноморский флот Российской Федерации.
Дмитрий Песков считает, что слова представителей Министерства обороны Украины об уничтожении Черноморского флота Российской Федерации и возвращении Крыма, только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
Песков подчеркнул, что полосные заявления содержат «притязания на российскую территорию». По его мнению, это лишний раз говорит о правильности решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Украине.
Представитель Кремля добавил, что «только такими средствами можно избавить Украину от подобный представителей политического и военного руководства государства» (имея ввиду специальную военную операцию).
Угрозы об уничтожении объектов на российской территории звучали и ранее. Так, представители Вооруженных сил Украины заявляли, что после получения европейского и американского вооружения, целью номер один для них станет Крымский мост. Он соединяет материковую Россию с полуостровом Крым.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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