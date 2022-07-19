Басурин сообщил о получении Украиной ракет для HIMARS дальностью 300 километров
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные уже получили ракета для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 300 километров.
Комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил: «если он говорит, что Украина получит дальнобойные ракеты, значит, я могу с уверенностью утверждать, что они уже есть у ВСУ».
Басурин отметил, что после заявления о предстоящих поставках ракет для HIMARS дальностью 70 километров, на территориях ДНР и ЛНР находят обломки от ракет для РСЗО дальностью 110-120 километров.
На основе этого представитель Народной милиции ДНР делает вывод, что «если сейчас они заявляют о получении ракет дальностью 150-180 километров, значит, можно говорить, что Вооруженные силы Украины получили ракеты для HIMARS дальностью 300 километров».
Официальный Киев не признает, что получит такие ракеты и продолжает просить дальнобойное вооружение у стран ЕС и США. При этом американская сторона сомневается в целесообразности поставок ракет дальностью 300 километров и пока готова поставлять только те, которые могут наносить удары на дальностью до 70 километров.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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