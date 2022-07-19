Городские власти Новой зеландии приняли "нелёгкое решение" и уволили местного волшебника

Город Крайстчерч (Новая Зеландия) поставил себя в довольно уязвимое положение и может вызвать в свой адрес злое колдовство мстительного мага.

Местный житель Иэн Брэкенбери Ченнел с 1998 года был официальным местным волшебником, как ни странно это звучит.

Он получал от городских властей зарплату в размере 10400 долларов в год — за оказание волшебных и других подобных услуг в рамках рекламной работы для Крайстчерча.

Теперь главы города пожелали пересмотреть рекламную кампанию своего населённого пункта и приняли нелёгкое решение — маг, сидящий на зарплате, им больше не нужен, так что Иэна по сути уволили.

Мужчина не скрывает своего разочарования и обвиняет власти в том, что у них полностью отсутствует чувство юмора и воображение.

Правда, многие шутят, что им удивительно, как это магические способности не позволили волшебнику предвидеть, какая неприятность с ним случится.

Может, объясняется это тем, что Иэн обладает не столько волшебством, сколько артистическим талантом.

Он и сам считает себя не столько колдуном, сколько артистом и даже немного шутом, развлекающим как горожан, так и туристов.

Кстати, мужчина добавил, что не оставит свою деятельность и продолжит оказывать магические услуги, пусть даже его оставили без зарплаты. Иэн пошутил, что городским главам придётся убить его, чтобы остановить — но все верят, что до таких ужасов дело не дойдёт.