ВОЗ сообщила о начале новой волны коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на европейском континенте начинается новая волане коронавирусной инфекции, вызванная подвариантами штамма омикрон.

Глава Европейского отделения Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что специалисты сообщают о начале новой волны заболеваемости коронавирусной инфекции в Европе. По его словам, она вызвана подвариантами штамма омикрон.

Ранее сообщалось, что в некоторых европейских странах участились вспышки заболевания коронавирусной инфекций — выросла число госпитализаций и легкой формы заболевания, не требующей госпитализации. Тем не менее, ВОЗ обеспокоилась только сейчас, когда заболевание снова начала стремительно распространяться.

Клюге подчеркнул, что сегодня очевидно, что Европа находится в аналогичной ситуации прошлого лета. При этом на этот раз продолжающая волна коронавирусной инфекции вызвала субсидиями варианта штамма «Омикрон».

По словам главы Европейского отделения ВОЗ, каждый отдельный доминирующий подвариант коронавирусной инфекции передается значительно быстрее, чем предыдущий. Однако в случае с текущей волной, речь идет не о новом штамме, а сублинии вируса.