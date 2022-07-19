Молочная сыворотка спасает посадки в огороде от тли и мучнистой росы

Молочная сыворотка является отличным природным средством, избавляющим огородников от таких напастей как трипсы, мучнистая роса и тля.

Тля, трипсы и мучнистая роса является едва ли не самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются садоводы и огородники. Насекомые-вредители существенно ослабляют защитные силы растений, что негативно сказывается на их урожайности, а мучнистая роса, будучи грибковой инфекцией, способна и вовсе погубить посадки.

Чтобы этого не произошло, крайне важно своевременно выявить проблему, и подобрать эффективное средство для ее решения. Действовать необходимо незамедлительно, как только обнаружатся первые признаки, чтобы не упустить момент, когда вредители еще не расплодились и не образовали на ваших посадках колонию.

Выбирая средство борьбы с ними, лучше отдавать предпочтение природным, экологически чистым средствам. К таковым относится обычная молочная сыворотка, которая, кстати, часто входит в состав многих растворов для удобрения посевов.

Действует молочная сыворотка следующим образом. После обработки ею на листве культурных растений образуется тонкая белковая пленка. Она же покрывает и тело вредоносного насекомого, и замедляет его дыхательные процессы, а значит и способность проникнуть в листву и причинить растению ущерб. Помимо этого сывороточный белок препятствует размножению грибков, в том числе и мучнистой росы.

Но обработка посадок чистой сывороткой может также неблагоприятно сказаться на растениях, т. к. они не любят кислую среду. Оптимальным же решением будет приготовление и обработка грядок следующим составом.

Нужно будет растворить один литр сыворотки в десяти литрах воды, а затем добавить тридцать-сорок миллилитров десятипроцентного аммиака, известного как нашатырный спирт. Чтобы увеличить эффективность обработки можно ввести в раствор биологические препараты либо мыло. Можно использовать дегтярное, хозяйственное или зеленое. На десятилитровое ведро понадобится сто граммов мыла.

Аналогичный состав без мыла отлично подойдет для азотной подкормки огородных культур. Достаточно будет от пятисот граммов до литра на кустик томата, баклажана или перца. Помимо азота удобрение содержит калий и фосфор, которые не только стимулируют рост растений, но и благотворно влияют на состав почвы.

При этом подкормка универсальна, отличается экологической чистотой, и не способна навредить ни растениям, ни вашему здоровью. Поэтому здесь нет нужды подстраиваться под циклы роста и созревания плодов.

Более того, вы можете совершенно не волноваться о здоровье, и даже собирать плоды с ваших посадок прямо в день подкормки.