Как следует обогащать почву золой, чтобы увеличить урожайность огородных посадок?

Внесение золы в грунт это процедура, которая требует внимания и соблюдения определенных этапов, иначе урожая не видать.

Зола является распространенным и экологически чистым способом удобрения огородных посадок. Она содержит фосфор и калий, а содержание в ней кальция может доходить до семидесяти пяти процентов. Кроме того зола богата серой, цинком и марганцем.

Но не всегда зола может быть полезной. Многое зависит от состава грунта и тех посадок, которые вы планируете на нем высевать или уже высеяли.

Зола вызывает щелочную реакцию, а это означает, что удобрять ею не стоит почву, если вы на ней выращиваете растения, предпочитающие кислый грунт. Среди таких культур клюква, жимолость, айва, незабудки, хвойные растения, брусника, гортензия, вереск, голубика, незабудки, рододендроны и папоротниковые.

А вот полезным удобрение золой будет для овощных посадок, которые любят нейтральный по кислотности баланс. К ним относится капуста, горох, огурцы, тыква, фасоль и др.

Подкармливать растения золой можно либо посредством приготовления раствора, либо в сухом виде. При сухом внесении рекомендуется на квадратный метр грунта брать сто-двести граммов золы.

Раствор золы приготавливается в следующих пропорциях. На десять литров воды берется стакан золы и стакан девятипроцентного уксуса, который нужен для улучшения качества усвоения кальция из золы.

Особую полезность будет иметь такая подкормка для томатов, которые часто страдают от недостатка этого микроэлемента, вследствие чего заболевают вершинной гнилью.

При удобрении посадок золой важно не допускать распространенных среди огородников ошибок. Среди них одновременная подкормка растений золой и аммонийными удобрениями. Делать этого нельзя, поскольку почва будет сильно недополучать азот. Временная разница между удобрением золой и аммонием должна быть не менее трех недель.

Нельзя также комбинировать золу с фосфоритной мукой и суперфосфатом. Это приведет к тому, что фосфор приобретет недоступную для усвоения растениями форму. Это же является и причиной того, почему нужно делать перерыв между известкованием грунта и внесением в него золы.

Не рекомендуется вносить золу непосредственно перед посадкой картофеля. Делать это следует либо за год до посадки, либо же в небольшом количестве до ста граммов на квадратный метр допустимо внести осенью под перекопку. Это связано с тем, что древесная зола создает щелочную среду, а она хороша для образования парши картофеля.

Для подкисления почвы можно удобрять ее золой от сжигания каменного или бурого угля. Она содержит сульфаты и силикаты, и обеспечит насыщение грунта кремнием. Для картофеля будет достаточно стакана угольной золы на квадратный метр.