Как правильно высадить томатную рассаду в грунт, чтобы урожай был на ура

Чтобы получить богатый урожай помидоров важно высадить рассаду в открытый грунт с соблюдением определенных агротехнических правил.

Предположим, у нас уже есть отличная томатная рассада, которую пришла пора высадить на грядки. И практически каждый огородник задается вопросом, что нужно добавить в посадочные лунки, чтобы в результаты кустики ломились от обилия урожая.

Ведь совсем не редкой является ситуация, когда сами кусты и листва на них зеленая и сочная, а плодов совсем немного или же кустик и вовсе не плодоносит. Какие меры можно предпринять в связи с этим?

В решении проблемы помогут знания. Помидоры относятся к пасленовым культурам, а потому на этапе посадки им необходимы калийно-фосфорные удобрения. Они помогут кустикам скорее укорениться, и развить корневую систему максимально глубоко.

Из органических удобрений подойдет мелкая рыба. Ее можно целиком класть в лунку по три-четыре штуки перед тем, как сажать томаты или перец. Эффективна будет подкормка горсточками водорослей, а также золой.

Что же касается удобрений минеральной группы, то на этапе посадке томатам будет очень комплиментарен монокалийфосфат. Его требуется совсем немного. На одну лунку будет достаточно всего одной чайной ложечки без верха. Это обеспечит качественное приживание растения.

На этапе посадки не рекомендуется подкармливать помидоры навозом или перегноем. В результате как раз и получается отличное качество ботвы, а вот цветки не формируются либо просто засыхают на раннем этапе развития.

Если на участке, где вы высаживаете томаты, существует такая проблема, это может свидетельствовать о том, что грунт слишком жирный для этой культуры, и стоит принять меры, чтобы решить эту проблему. Либо же выбрать для посадки томатной рассады другой участок с более подходящим составом почвы.

Также не стоит увлекаться азотсодержащими комплексными удобрениями, а вот фосфорно-калийные будут в самый раз, что уже было сказано в начале этого материала.

Это, однако, не означает, что азот томатам не нужен вовсе. Речь идет о периоде их высадки в открытый грунт и укоренении на новом месте. Азотная подкормка понадобится позднее, когда уже начнут формироваться и расти плоды.

Это важный фактор периодизации, о котором не следует забывать, если вы рассчитываете получить не просто урожай, а по-настоящему богатый урожай томатов. При посадке азот может нанести этой пасленовой культуре вред, и негативно сказаться на урожайности, а его недостаток, когда плоды уже завязались и пошли в рост приведет к их слабому созреванию, и недостаточно яркому вкусу.