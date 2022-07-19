Чудесное и доступное удобрение для перцев, которое принесет великолепный урожай

Чтобы перец активно плодоносил, вовсе необязательно тратить большие деньги на поиск чудо-удобрения, оно уже есть и доступно практически каждому.

Качественная сочная рассада кажется залогом достойного урожайного результата при посадке перцев. Однако, эта достаточно прихотливая и теплолюбивая культура нуждается в вашем внимании на протяжении всего процесса роста и развития.

И хорошего качества рассада далеко не во всех случаях дает оптимальную урожайность. Иногда происходит так, что после высадки перца в открытый грунт он в скором времени замедляет свой рост. А это означает, что у растения появились проблемы, которые, если не решить своевременно, негативно скажутся на получении урожая.

Если же ничего не предпринимать, посадки в лучшем случае не будут либо будут слабо плодоносить, либо же и вовсе могут погибнуть. Перспектива, согласитесь, не слишком радужная, ведь все мы стремимся получить качественный результат в виде яркого и сладкого урожая перца.

На самом деле, если вы и столкнулись с подобным, это вовсе не означает, что вы должны лихорадочно искать некую волшебную таблетку, которая вновь возобновит рост посадок. Эффективное удобрение можно приготовить собственными руками.

Делается это следующим образом. Нужно взять обычное пластиковое ведро и заполнить его сорной травой, которая обычно остается после прополки. Траву нужно утрамбовать и прижать сверху камнем, после чего залить горячей водой не менее восьмидесяти градусов по Цельсию, но не кипятком. Сверху должно остаться два-три сантиметра.

После этого возьмите тридцать-пятьдесят граммов обычных хлебопекарных дрожжей, растворите их в теплой воде и добавьте в ведро. После этого прикройте ведро пленкой из полиэтилена, и оставьте набухать в течение полутора суток.

Полученный раствор нужно будет процедить и разбавить в два раза. Удобрение нужно вносить под корень перца по половине литра на каждый кустик. Когда подкормка впитается, нужно будет дополнительно пролить посадки чистой водой.

Невзирая на простоту, доступность и экологическую чистоту этого состава, ведь все компоненты имеют природное происхождение, его эффективности могут позавидовать даже те огородники, которые используют для достижения аналогичных результатов химические удобрения.

Результат после подкормки перцев не заставит себя долго ждать. Вы заметите его уже спустя несколько дней после того, как внесете препарат под корень. Стебли станут более крепкими, а листики вновь приобретут упругость, сочность и характерный для здорового кустика перца темно-зеленый оттенок.