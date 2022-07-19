Какую пользу могут принести бархатцы огородным культурам на грядках
Бархатцы это не только красивые цветы, но и для тех, кто хорошо осведомлен, значительная подмога в деле получения достойного урожая на грядках.
Бархатцы любят за их декоративную красоту, и зачастую охотно высаживают на клумбах в качестве декоративных растений. Но далеко не все знают, что они могут принести и куда более значимый практический результат. На самом деле они очень полезны для огородных посадок. А вот чем именно мы расскажем в этой статье.
Бархатцы были привезены на европейский континент из Мексики, но отлично прижились и у нас в более прохладном климате.
Тагетес (другое название бархатцев) активно применяются в народной медицине. И даже официальные исследования подтверждают, что в их составе находится более девяноста восьми полезных компонентов, оказывающим бактерицидное и противоопухолевое действие.
Из бархатцев приготавливают в связи с этим и эфирные масла.
Что же касается пользы на огороде, то бархатцы это настоящий клад, если необходимо предотвратить появление либо же избавить свои посадки от уже существующей проблемы вредных насекомых.
Их инсектицидные и фунгицидные свойства эффективно отпугивают насекомых. А если поставить бархатцы в доме, то можно будет даже заметить, что в нем стало меньше комаров и мошек.
Из бархатцев готовят биогербициды, поскольку выделяемые их эфирными маслами вещества подавляют развитие сорняковых культур. В связи с этим очень эффективно сажать бархатцы с картофелем, баклажанами и другими пасленовыми. Это позволит быстро избавиться от нематод и их личинок.
Бархатцы можно высаживать в промежутках между рядами огородных культур, а также по периметру грядки, чтобы между растениями оставалось пространство в пятнадцать-двадцать сантиметров.
Сеять бархатцы рекомендуется в середине мая, чтобы температура грунта была не ниже пятнадцати градусов, а воздуха плюс десяти.
В такой среде первые ростки появятся уже через неделю после посадки, а при достаточной увлажненности и еще быстрее, на четвертый-пятый день. Одного пакетика бархатцев будет достаточно для того, чтобы заполнить ими участок в один-два квадратных метра.
Они бывают прямостоячие, тонколистные или отклоненные. Зацветают они достаточно быстро уже через полтора месяца, и будут радовать своими яркими цветами и неповторимым ароматом вплоть до первых заморозков.
Бархатцы можно высевать в качестве сидерата в смеси с другими растениями со схожим действием примерно за месяц до заморозков. Затем полученные всходы нужно будет перекопать, что оздоровит почву за зиму, избавит ее от нематод и большого количества сорняков.
Также можно приготовить специальную настойку или мульчировать почву бархатцами.
Настой готовится так:
Зелень бархатцев измельчается и заливается жидкостью в пропорции один к одному, после чего настаивается в течение двух суток. Полученным настоем можно опрыскивать посадки от вредных насекомых.
Опубликовано: Elsa
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