Reuters: ЕС разморозит часть ресурсов российских банков

Информационное агентство Reuters сообщает, что страны Европейского союза планируют разморозить часть ресурсов российских банков. Это поспособствует облегчения экспорта продовольствия из портов РФ.

ЕС намерен разморозить часть ресурсов некоторых банков России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями. В первую очередь речь идет о разморозке экономических ресурсов банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, «Открытие», «Россия» и ВЭБ.

Благодаря размораживаю ресурсов ожидается облегчение экспорта продовольствия из портов России, обслуживание в которых было приостановлено на фоне санкций. То есть, с одной стороны, меры в отношении продовольственного экспорта не были приняты ЕС, с другой — банки не могут проводить транзакции, а значит, экспортировать продовольствие.

Проект документы подразумевает разморозку средств после того, как будет определено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта и экспорта, а также транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В первую очередь речь идет о пшенице и удобрениях.

Параллельно с этим ЕС ужесточит режим санкций в отношении Сбербанка и полностью заморозит его активы в западных странах. Таким образом, Сбербанк потеряет возможность проведения большей части финансовых операций и транзакций за границу.