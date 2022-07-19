Американский подполковник обвинил западных генералов во лжи о положении дел ВСУ в Донбассе

Подполковник ВС США Даниэл Дэвис уличил во лжи «телевизионных» генералов Соединённых Штатов.

Во вторник, 19 июля 2022 года, американский военный эксперт Даниэл Дэвис в своей публикации для 19FortyFive осудил западных генералов, которые в своих пресс-релизах вводят в заблуждение общественных массы.

Дэвис утверждает, что генералы НАТО либо заблуждаются, либо врут, когда заявляют о том, что поставляемое странами Запада оружие изменило баланс сил в пользу Украины, так как российская армия всё равно количественно и качественно опережает украинскую.