Гражданин Швеции скончался под Харьковом участвующий в спецоперации на стороне Украины.

19 июля шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что бывший солдат военно-воздушных сил Швеции погиб сражаясь на стороне Украины во время боевых действий под Харьковом.

Представители SVT уточнили, что двадцативосьмилетний шведский наёмник ВСУ получил повреждения несовместимые с жизнью в результате попадания осколков взорвавшейся гранаты в грудь.