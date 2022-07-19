Шведский наёмник ВСУ погиб в боях под Харьковом
Гражданин Швеции скончался под Харьковом участвующий в спецоперации на стороне Украины.
19 июля шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что бывший солдат военно-воздушных сил Швеции погиб сражаясь на стороне Украины во время боевых действий под Харьковом.
Представители SVT уточнили, что двадцативосьмилетний шведский наёмник ВСУ получил повреждения несовместимые с жизнью в результате попадания осколков взорвавшейся гранаты в грудь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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