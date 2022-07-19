Железняк выразила соболезнования по поводу кончины Русланы Писанка

Ведущая и артистка Руслана Писанка умерла в возрасте 56 лет. Её коллега, актриса Олеся Железняк выразила соболезнования по поводу невосполнимой потери.

Известная российская актриса Олеся Железняк в рамках интервью выразила соболезнования в связи с кончиной актрисы и ведущей Русланы Писанки, о горькой участи которой стало известно совсем недавно.

Железняк подчеркнула, что "скорбит со всеми" из-за невосполнимой потери коллеги. Актрисы снимались вместе в любимом народом комедийном сериале "Сваты".

Скорблю со всеми.

Соболезнования также выразил актер и ведущий телевидения Оскар Кучера, заявивший, что изветсная актриса не смогла победить смертельный недуг.

Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие небесное.

Руслана Писанка известна российским зрителям по роли в картине "Ржевский против Наполеона". Также она участвовала в ремейке "Кавказской пленницы".

Эпизодическую роль ныне покойная артистка сыграла в четвертой части сериала "Сваты".

Руслана Писанка ушла из жизни в Германии, где проходила лечение, на 57-м году жизни. Она поселилась на чужбине после запуска спецоперации в родной Украине. Здесь ей и поставили страшный диагноз.

Сообщалось, что в последнее время знаменитость, всегда отличавшаяся пышными формами, похудела на 42 килограмма.