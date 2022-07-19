Минобороны РФ: украинские солдаты используют гражданских как живой щит на заводе в Авдеевке
Генерал-полковник РФ Мизинцев заявил, что неонацисты удерживают мирных жителей на Авдеевском коксохимическом заводе в ДНР.
Во вторник, 19 июля 2022 года, глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев во время пресс-конференции заявил, что украинские боевики удерживают на коксохимическом заводе в Авдеевке ДНР.
Мизинцев уточняет, что националисты обманным путём привезли жирных жителей Авдеевки на территорию коксохимического завода, обещая спасти их от обстрелов, но в итоге используют гражданских в качестве живого щита.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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