Минобороны РФ: украинские солдаты используют гражданских как живой щит на заводе в Авдеевке

Генерал-полковник РФ Мизинцев заявил, что неонацисты удерживают мирных жителей на Авдеевском коксохимическом заводе в ДНР.

Во вторник, 19 июля 2022 года, глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев во время пресс-конференции заявил, что украинские боевики удерживают на коксохимическом заводе в Авдеевке ДНР.

Мизинцев уточняет, что националисты обманным путём привезли жирных жителей Авдеевки на территорию коксохимического завода, обещая спасти их от обстрелов, но в итоге используют гражданских в качестве живого щита.