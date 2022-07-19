Чеченская республика Ичкерия объявила войну Чечне

Боевики Чеченской республики Ичкерия записали видео, в котором объявили войну Чечне.

19 июля в российском сегменте интернета появился ряд видеозаписей, на которых террористы Чеченской республики Ичкерия объявили войну Чеченской республике под предводительством Рамзана Кадырова. На видео боевики Ичкерии утверждают, что действия отца Кадырова в годы чеченской войны против Российской Федерации повлекли большие человеческие жертвы, что не может оставаться безнаказанным.

Примечательно, что солдаты Чеченской республики Ичкерия выступили на стороне Украины после начала специальной военной операции армии РФ. Большинство жителей непризнанной Чеченской республики приехали на украинские территории и оказывают прямую военную поддержку ВСУ.