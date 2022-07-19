Минобороны Германии: бундесвер исчерпал ресурсы для помощи Украине

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт утверждает, что немецкая армия исчерпывает свои ресурсы и не может продолжать военную помощь Украине.

20 июля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт дала интервью изданию DPA, где сообщила, что немецкая армия исчерпывает собственные запасы вооружений, ввиду чего бундесвер существенно сократит военную помощь Украине. Ранее Ламбрехт предупредила, что Германия не будет поставлять оружие Киеву в ущерб себе.

Вместе с тем Кристина Ламбрехт заверила, что Украине и далее может рассчитывать на поддержку Германии в других вопросах, в том числе экономических.