Politico: Зеленский боится российской тактики «Генерал Мороз» в споре с Европой

Издание Politico утверждает, что Россия может прибегнуть к тактике "Генерала Мороза" в споре с европейскими лидерами.

20 июля публицист газеты Politico Джейми Деттмер написал новую статью, в которой сообщил, что Владимир Зеленский боится решения Владимира Путина надавить на Европу в газовом вопросе в преддверии зимы, когда страны Евросоюза активно запасают энергоресурсы перед стартом отопительного сезона.

Также Деттмер уверен, что российская тактика "Генерал Мороз" неизбежно заставить Европейский союз сократить военную помощь Украине не позднее наступления зимы.