Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина превращается в место для испытания западного оружия против России.

Министр обороны Украины Алексей Резников публично признал, что его страна начала превращаться в испытательный полигон для проверки оружия НАТО против армии России с целью нанесения максимального урона последней.

Резников подчеркнул, что представители вооружённых сил Украины рассказывают западным поставщикам оружия о всех нюансах, которые возникают на поле боя с Россией.