Резников: Украина станет испытательным полигоном оружия Запада против РФ
Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина превращается в место для испытания западного оружия против России.
Министр обороны Украины Алексей Резников публично признал, что его страна начала превращаться в испытательный полигон для проверки оружия НАТО против армии России с целью нанесения максимального урона последней.
Резников подчеркнул, что представители вооружённых сил Украины рассказывают западным поставщикам оружия о всех нюансах, которые возникают на поле боя с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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