Резников: Украина станет испытательным полигоном оружия Запада против РФ

Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина превращается в место для испытания западного оружия против России.

Министр обороны Украины Алексей Резников публично признал, что его страна начала превращаться в испытательный полигон для проверки оружия НАТО против армии России с целью нанесения максимального урона последней.

Резников подчеркнул, что представители вооружённых сил Украины рассказывают западным поставщикам оружия о всех нюансах, которые возникают на поле боя с Россией.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 