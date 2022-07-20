Белый дом ужесточит санкции против РФ в случае «аннексии» территорий Украины
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби допускает, что США могут ужесточить уже введённые антироссийские санкции.
Работник американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме готовы ужесточить санкции против России в случае, если она попытается "аннексировать" территории Украины путём проведения референдумов о присоединении освобождённых украинских земель к РФ.
При этом Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне действительно обладают сведениями о том, что Россия готовит почву для подобных референдумов в Запорожской и Херсонской областях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Не менее 17 депутатов-демократов арестованы возле Верховного суда США во время протестов за право на аборт
Несколько представителей Демократической партии США, включая членов руководства Палаты представителей, были арестованы у здания Верховного суда за протест против решения по отмене конституционного права на аборты.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Путин связал политику Запада с ростом цен на энергоносители в мире
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Офис Зеленского: Украине будет сложно идти в контрнаступление после зимы
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска