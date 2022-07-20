Белый дом ужесточит санкции против РФ в случае «аннексии» территорий Украины

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби допускает, что США могут ужесточить уже введённые антироссийские санкции.

Работник американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме готовы ужесточить санкции против России в случае, если она попытается "аннексировать" территории Украины путём проведения референдумов о присоединении освобождённых украинских земель к РФ.

При этом Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне действительно обладают сведениями о том, что Россия готовит почву для подобных референдумов в Запорожской и Херсонской областях.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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