Специалист по питанию Рэйчел Файн назвала лучшие привычки в еде для снижения риска инсульта
Инсульт – это блокировка сосуда, из-за которой кровь не поступает к головному мозгу. Снизить риск этого опасного заболевания помогают некоторые привычки в еде.
Диетолог и основатель To The Pointe Nutrition Рэйчел Файн говорит, что предотвратить инсульт и другие заболевания мозга помогают полезные жиры и омега-3. Они содержатся в лососе, авокадо, семенах чиа.
В пище необходимо использовать больше полезных жиров. Для этого стоит заменить обычное масло оливковым.
Повышенному риску инсульта способствует высокое потребление натрия, т.е. соли. За сутки в организм должно поступать максимум 1500 мг этого вещества.
Очень важно потреблять большое количество клетчатки, включив в свое меню соответствующие продукты. В них также должно быть низкое содержание насыщенных жиров. Под это описание больше всего подходят фрукты и овощи.
Для предотвращения риска инсульта нужно ограничить потребление красного мяса, в котором содержится много насыщенных жиров.
Вместо того, чтобы думать только о похудении, лучше сосредоточиться на здоровом питании, придерживаться сбалансированной диеты.
Исследования подтверждают, что правильное питание снижает вероятность инсульта, вне зависимости от того, как оно влияет на вес.
Опубликовано: Светлана Репина
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