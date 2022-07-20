Bloomberg: Евросоюз советует странам-членам сократить потребление газа на 15%

Администрация Евросоюза намерена посоветовать странам организации сократить потребление сжиженного природного газа.

20 июля американское новостное агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз готовит обращение к государствам-участникам объединения с просьбой по своей воле сократить расходы сжиженного природного газа на 15 процентов начиная со следующего месяца.

По данным Bloomberg, в администрации Евросоюза опасаются, что в противном случае европейским странам не хватит данного энергоресурса на зиму.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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