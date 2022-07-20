Полиция арестовала убийцу найдя его по ДНК из кофейной чашки
Пойман преступник по ДНК из кофейной чашки, обнаруженной при аресте в 1975 году по нераскрытому делу об убийстве. Такая история одна на миллион, но все-таки лишний раз убеждаешься насколько генетика и ее изучение важно в наше время для разных сфер жизни.
Власти объявили об аресте 19-летней женщины, убитой ножом в Пенсильвании почти полвека назад, благодаря достижениям в области технологии ДНК и генетических генеалогических исследований.
Прокуратура округа Ланкастер и полиция городка Мэнор сообщают, что 68-летнему Дэвиду Синополи предъявлено уголовное обвинение в убийстве Линди Сью Бейхлер в декабре 1975 года.
Бихлер, продавщица цветочного магазина, которая вышла замуж около года назад, была убита в гостиной своей квартиры в пригороде Ланкастера после возвращения из продуктового магазина. Ей нанесли 19 ножевых ранений; прокуратура заявила, что улики на месте преступления указывают на сексуальный мотив, и следователи полагали, что убийца знал ее.
В 2019 году прокуратура опубликовала составные изображения мужчины, который, по их словам, оставил на месте происшествия улики ДНК.
В следующем году прокуратура запросила дополнительный генетический анализ, который указал на Синополи, который ранее жил в том же четырехквартирном жилом комплексе. В феврале следователи “тайно получили ДНК Синополи из кофейной чашки, которую он использовал и выбросил в мусорное ведро перед поездкой в международный аэропорт Филадельфии”, сообщили власти.
Использование ДНК для сужения круга кандидатов по их семейному происхождению из определенного района и города Италии и отслеживание публичных записей, социальных сетей и других ресурсов позволили добиться таких высоких результатов
Синополи был арестован в воскресенье в своем доме в Ланкастере и содержался под стражей без права внесения залога по обвинению в тяжком убийстве.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции
Die Welt заявило, что Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России