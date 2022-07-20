Курский губернатор обвинил ВСУ в обстреле приграничных территорий

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по приграничным населенным пунктам.

Глава Курского региона Роман Старовойт 20 июля сообщил в своем Telegram-канале, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел по селам в Курской области.

Он уточнил, что обстрелу подвергается КПП Крупец. Старовойт говорит, что в села в Рыльском районе попадают снаряды, а в поселке Городище были повреждены линии электропередач.

Из-за этого поселок оказался без света.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу приказал жестко пресекать атаки на российские склады на Донбассе.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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